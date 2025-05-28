Трамп теряет терпение по отношению к Путину. Politico узнало, ждать ли санкций

В отношениях между США и Россией нарастает напряженность. Но Дональд Трамп пока не принял решение о новых санкциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Как отмечает издание, президент США дал понять, что его терпение по отношению к Владимиру Путину на исходе, предупредив его, что тот "играет с огнем", отказываясь вести серьезные мирные переговоры по завершению войны в Украине.

Однако, несмотря на разочарование тем, что Путин не реагирует на его предложение перезагрузить отношения с США после мирного урегулирования, Трамп пока не решил изменить свой подход.

"Путин опасно близок к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп перед ним выстроил", - заявил один из представителей администрации.

Возможные санкции

Трамп пока не принял решение о введении новых санкций против Москвы в ответ на усиление атак на Украину, сообщили четыре американских чиновника.

Сторонники Украины в Конгрессе действуют осторожно, призывая Белый дом последовательно воплощать угрозы в отношении Путина. Европейские союзники также обеспокоены: они опасаются, что Трамп может отказаться от давления на Кремль и оставить их один на один с поддержкой Украины.

"Если бы не я, с Россией уже случилось бы много действительно плохого, и я имею в виду ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЛОХОГО", - написал Трамп в Truth Social. "Он играет с огнем!"

Скепсис внутри и вне администрации

Хотя Трамп и заявил журналистам, что "абсолютно" рассматривает дополнительные санкции против России, он также обвинил Путина в том, что тот "совершенно сомасшедший".

Но угрозы остаются словами. По словам Курта Волкера, бывшего спецпредставителя Трампа по Украине, президент на деле так и не ужесточил курс против Москвы: "У него было множество возможностей, но он всегда уклонялся".

Кроме того, Трамп продолжает критиковать и других игроков. В своем посте он написал, что "вина за войну лежит на Джо Байдене", а пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп "хочет мирного соглашения" и "держит открытыми все опции".

Санкции под вопросом

По словам Фреда Флайтца из America First Policy Institute, "терпение Трампа на исходе", и "в течение следующего месяца или полутора он может прекратить переговоры и ввести жесткие санкции".

Тем временем в разговорах с европейскими лидерами Трамп, по данным источников, оправдывал Путина, говоря, что тот мог отказаться от переговоров из-за угрозы новых санкций со стороны США и Европы.

Некоторые советники Трампа убеждают его, что санкции могут навредить американским компаниям и оттолкнуть Россию от переговоров.

Республиканцы давят на Трампа

Сенаторы-республиканцы обсуждают санкционный законопроект, который мог бы получить поддержку в Сенате, но требуют сигнала от Трампа. Без его одобрения инициативу в Палате представителей могут заблокировать.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун заявил, что готов вынести законопроект на голосование, если Россия не сядет за стол переговоров. Сенатор Джон Баррассо также подчеркнул, что "если Россия будет тянуть время, Сенат будет действовать решительно".

Некоторые сенаторы, включая Кевина Крамера, считают, что Тун может продвигать санкции и без прямого одобрения Трампа, хотя политически было бы лучше получить такой сигнал.

Сенатор Линдси Грэм активно координирует свою инициативу с Госдепом и убеждает союзников, что Сенат "движется к тому, чтобы привлечь Путина к ответственности".

Разделение тем и надежды на торговлю

Российские власти, по словам европейских дипломатов, пытаются отделить вопрос войны в Украине от общего контекста американо-российских отношений, в которых Москва и Вашингтон видят экономический потенциал.

"Похоже, Россия хочет рассматривать отношения с США отдельно, а Украину - как отдельную тему", - сказал европейский чиновник.

И США, и Россия намекают на перспективы торговли после возможного мирного урегулирования. "Россия хочет вести масштабную ТОРГОВЛЮ с США, когда эта катастрофическая "кровавая баня" закончится, и я с этим согласен", - написал Трамп после последнего разговора с Путиным.