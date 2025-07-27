Трамп теряет терпение из-за Путина, - Рубио

По его словам, американский лидер все еще заинтересован в том, чтобы война в Украине завершилась. Трамп хочет увидеть конкретные действия, нацеленные на это.

"Это не его война, но он хочет, чтобы она закончилась", - отметил Рубио.

Он добавил, что Трамп разочарован тем, что его взаимодействие и телефонные разговоры с Путиным ни к чему не приводят.

"Пора действовать, и президент дал это ясно понять. Он теряет терпение", - добавил Рубио.