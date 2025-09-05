Трамп теряет оптимизм в завершении российско-украинской войны, - NBC News

Попытки мирного урегулирования между Россией и Украиной застопорились. Дональд Трамп теряет надежду на быстрый прорыв и обвиняет Европу и Китай в поддержке войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Трамп теряет оптимизм

Как сообщили два высокопоставленных чиновника администрации президента США, Трамп стал более пессимистично оценивать перспективы завершения войны России против Украины и возможность личной встречи лидеров двух стран.

Тем не менее, Трамп не отказался от идеи урегулирования конфликта. В четверг он провел видеоконференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Во время разговора он подчеркнул, что "Европа должна прекратить покупать российскую нефть, которая финансирует войну".

Давление на Европу и Китай

По словам представителя Белого дома, Трамп также отметил необходимость усиления давления на Китай. Он подчеркнул, что Пекин поддерживает военные действия России и должен понести экономические последствия.

Такой подход отличается от риторики Трампа в избирательной кампании 2024 года. Тогда он уверенно заявлял, что сможет завершить войну в течение 24 часов после вступления в должность. Позднее он пояснил, что говорил "образно". Сейчас же президент признает, что конфликт оказался куда сложнее, чем он предполагал.

Переговорные усилия без результата

Попытки достичь мира в августе завершились безуспешно. 15 августа Трамп прибыл в Анкоридж, Аляска, для встречи с Владимиром Путиным. Он надеялся добиться прекращения огня, однако спустя несколько часов вернулся без договоренностей.

Через три дня Трамп собрал в Белом доме Зеленского и европейских лидеров. По итогам встречи было объявлено, что Путин и Зеленский впервые с начала войны встретятся лично. Однако эта встреча так и не состоялась.

Позиция Путина и Украины

На этой неделе во время визита в Китай Путин заявил, что намерен закончить войну силой, если Украина не согласится с его условиями капитуляции. Он также добавил, что встретится с Зеленским только в Москве.

Украинский президент, в свою очередь, готов рассматривать другие варианты. Его советники сообщают, что возможны переговоры в странах Персидского залива, Швейцарии, Австрии, Турции и других нейтральных государствах. Однако встреча на территории России исключена.

Растущие жертвы и критика санкционной политики

Сам Трамп, отвечая на вопрос журналистов, отметил: "У меня нет послания президенту Путину. Он знает, какова моя позиция. И какое бы решение он ни принял, оно либо нас устроит, либо нет. Если не устроит, вы увидите последствия".

Тем временем боевые действия продолжают уносить жизни. На прошлой неделе российский ракетный удар по Киеву унес жизни не менее 15 человек, среди которых четверо детей. С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года количество жертв с обеих сторон оценивается примерно в 1,5 миллиона.

Европейский источник на условиях анонимности заявил, что в Европе растет раздражение из-за того, что администрация Трампа до сих пор не ввела новых санкций против России, которые могли бы подтолкнуть ее к окончанию войны.