Трамп зустрінеться з Кім Чен Ином у В'єтнамі

Зустріч двох лідерів відбудеться 27-28 лютого

Президент Соединенных Шатов Дональд Трамп подтвердил, что встретится с лидером Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ыном во Вьетнаме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Встреча лидеров двух стран состоится 27-28 февраля. Трамп сказал об этом на встрече с тележурналистами. Однако, официально о предстоящей встрече президент Трамп объявит на выступлении перед конгрессом.

Отметим, в декабре 2018 Трамп заявлял о намерении пригласить Ким Чен Ына в США. Первая встреча лидеров США и КНДР прошла в Сингапуре 12 июня 2018.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что отношения США и КНДР лучшие за все время. Недавно вернувшаяся из США делегация Северной Кореи передала Ким Чен Ыну письмо от Трампа.

Добавим, что Южная Корея поддерживает переговоры США и КНДР по денуклеаризации, намекнув, что частичное снятие санкций Соединенных Штатов с Северной Кореи могло бы ускорить процесс ядерного разоружения Пхеньяна.