Трамп зустрівся із потерпілими від торнадо в Алабамі

Сім'ї, постраждалі від торнадо, тепло вітали Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп с семьей встретился с пострадавшими от торнадо в Алабаме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Трамп положительно оценил работу губернатора штата Алабама Кей Айви, сказав, что она "провела невероятную работу". Он также отметил усилия Агентства по чрезвычайным ситуациям США FEMA.

"Трудно в это поверить, вы увидели вещи, в которые сложно поверить", - сказал Трамп.

Как сообщается, семьи пострадавшие от торнадо, тепло приветствовали президента Трампа.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате двух торнадо в Алабаме (США) погибли не менее 23 человек.

По его словам, в результате торнадо в округе Ли погибли не менее 23 человек, в том числе дети. Стихийное бедствие серьезно ударило по большому городу Оберн. Ожидается, что число погибших может возрасти, поскольку спасатели начали разбирать обломки разрушенных домов. Также сообщается, что из-за торнадо обесточены десятки тысяч потребителей.