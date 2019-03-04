ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США через торнадо загинули 14 людей

Новини » Надзвичайні події    04.03.2019 - 04:20
У США через торнадо загинули 14 людей
Ілюстративне фото: торнадо (з відкритих джерел)

Після двох торнадо в Алабамі кілька людей вважаються зниклими без вісті

У Сполучених Штатах у результаті двох торнадо в штаті Алабама загинули щонайменше 14 осіб. Про це повідомив шериф округу Джей Джонс, передає РБК-Україна з посиланням на місцевий канал WSFA.

Кілька людей із серйозними травмами були доставлені в лікарню.

Шериф зазначив, що кількість загиблих ще може зрости, оскільки деякі люди поки вважаються зниклими без вісті.

Найбільше в результаті торнадо постраждав населений пункт Борегар, де зруйновано або пошкоджено багато будинків.

Влада оголосила, що в окрузі в понеділок, 4 лютого, не працюватимуть школи.

Через торнадо в Алабамі та сусідньому штаті Джорджії залишилися без світла понад 35 тис. людей.

Нагадаємо, на Кубі кількість жертв торнадо, що пронеслося в Гавані 28 січня, зросла до семи, оскільки померла 41-річна жінка, травмована в результаті стихії. В результаті торнадо постраждали 195 осіб, збитків було завдано 1238 житлових, господарських будівель і соціальних об'єктів, з них 124 зруйновані повністю і 225 - частково.

У США через витік хлору госпіталізували понад 50 осіб
Новини України Сполучені Штати Америкиторнадо
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся