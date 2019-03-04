У США через торнадо загинули 14 людей

Ілюстративне фото: торнадо (з відкритих джерел)

Після двох торнадо в Алабамі кілька людей вважаються зниклими без вісті

У Сполучених Штатах у результаті двох торнадо в штаті Алабама загинули щонайменше 14 осіб. Про це повідомив шериф округу Джей Джонс, передає РБК-Україна з посиланням на місцевий канал WSFA.

Кілька людей із серйозними травмами були доставлені в лікарню.

Шериф зазначив, що кількість загиблих ще може зрости, оскільки деякі люди поки вважаються зниклими без вісті.

Найбільше в результаті торнадо постраждав населений пункт Борегар, де зруйновано або пошкоджено багато будинків.

Влада оголосила, що в окрузі в понеділок, 4 лютого, не працюватимуть школи.

Через торнадо в Алабамі та сусідньому штаті Джорджії залишилися без світла понад 35 тис. людей.

Нагадаємо, на Кубі кількість жертв торнадо, що пронеслося в Гавані 28 січня, зросла до семи, оскільки померла 41-річна жінка, травмована в результаті стихії. В результаті торнадо постраждали 195 осіб, збитків було завдано 1238 житлових, господарських будівель і соціальних об'єктів, з них 124 зруйновані повністю і 225 - частково.