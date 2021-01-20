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Юристи Трампа відрадили його від ідеї помилувати самого себе, - CNN

Вашингтон, Середа 20 січня 2021 08:45
Юристи Трампа відрадили його від ідеї помилувати самого себе, - CNN
Фото: Дональд Трамп (flickr.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Юристи переконали чинного президента США Дональда Трампа не оголошувати про помилування самого себе. Також вони відрадили його від ідеї помилувати членів своєї сім'ї і законодавців з лав Республіканської партії.

Про це повідомила телекомпанія CNN.

Юрисконсульт Білого дому Пет Чиполлоне висловив думку, що оголошення Трампом про дострокове помилування самого себе поставить республіканця в небезпечне становище. Для Трампа це може вважатися непрямим підтвердженням його провини.

Позицію Чиполлоне розділив, за інформацією CNN, адвокат Ерік Хершманн, який входив в захист Трампа під час першої процедури імпічменту, за підсумками якої республіканець був виправданий.

Адвокати наполягали на тому, щоб Трамп відмовився від ідеї оголосити про дострокове помилування ряду конгресменів-республіканців, які брали участь 6 січня у мітингу на його підтримку.

Інавгурація Байдена

Сьогодні в США відбудеться інавгурація нового президента Джо Байдена. Трамп відмовився на неї йти. Втім, планує ефектно покинути пост президента США.

Нагадаємо, Дональд Трамп виступив з прощальним зверненням напередодні інавгурації обраного президента Джо Байдена. Він, зокрема, заявив, що перший за кілька десятиліть не почав нових воєн.

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