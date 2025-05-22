Трамп впервые признал, что Путин не хочет конца войны, но медлит с санкциями, - WSJ

По словам источников издания, во время телефонного разговора в понедельник, 19 мая, Трамп заявил европейским лидерам, что Путин не готов заканчивать войну против Украины, поскольку считает, что побеждает.

Как отмечает издание, европейские давно признали это, но они впервые услышали это от Трампа. Это противоречила предыдущим заявлениям президента США о том, что якобы диктатор хочет мира.

"Хотя Трамп, похоже, осознал, что Путин не готов к миру, это не побудило его сделать то, что, по мнению европейцев и президента Украины Владимира Зеленского, он должен сделать: удвоить борьбу против России", - отмечает WSJ.

В телефонном разговоре 19 мая приняли участие Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

WSJ считает, что несмотря на нежелание Трампа вводить санкции против России, европейцы увидели в этом определенные положительные стороны. Для Европы это помогло подчеркнуть, что теперь в значительной степени именно от них зависит, поддерживать ли Украину. По словам источников, европейцы не верят, что администрация Трампа остановит экспорт американского оружия, пока за него будет платить Европа или Украина.