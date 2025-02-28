Языковые вопросы в разных странах

Заметим, что США не первая страна, решившая узаконить единый официальный язык. В частности, в 2023 году в Молдове вошел в силу закон о признании румынского языка - государственным.

В том же году в стране вступил в силу закон, который изменил "молдавский" на румынский язык в Конституции и других государственных законах.

Стоит отметить, что установление единого официального языка обеспечивает единство в коммуникации, способствует развитию культуры и образования, а также укрепляет государственный суверенитет.

Например, в Украине украинский язык является языком официального общения в органах государственной власти, судопроизводстве и учебных заведениях, что подчеркивает его важность в общественной жизни.

Заметим, что в прошлом году в Украине подняли вопрос о том, чтобы русский и белорусский исключить из перечня языков, подлежащих защите в Украине.

Важно отметить, что российский диктатор Владимир Путин, чтобы оправдать вторжение, неоднократно использовал аргумент, что в Украине якобы большинство населения говорит на русском языке.

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