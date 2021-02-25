Байден скасував обмеження Трампа на в'їзд в США

Президент США Джо Байден зазначив рішення свого попередника Дональда Трампа про обмеження в'їзду в країну. Воно відноситься до деяким категоріям іноземних громадян. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/24/a-proclamation-on-revoking-proclamation-10014/

Його заяву опубліковано на сайті Білого дому.

У 2020 році 45-й президент США Дональд Трамп підписав указу, який перешкоджав в'їзду в країну іммігрантів, що "являють собою ризик для ринку праці США" під час пандемії COVID-19.

Глава держави пояснив, що указ Трампа не дозволяє членам сімей громадян США і законних постійних жителів країни приєднатися до своїх родичів. Крім того, обмеження на в'їзд "шкодить галузях в Сполучених Штатах, де використовуються таланти з усього світу".

"Рішення не захищає інтереси Сполучених Штатів. Навпаки, це шкодить Сполученим Штатам", - наголосив Байден.

26 січня уряд США почав вимагати від майже всіх міжнародних авіапасажирів отримання негативних результатів тесту на COVID-19 протягом трьох днів після поїздки, але не має аналогічних вимог для перетину сухопутного кордону.

В указі, виданому минулого місяця, Байден наказав офіційним особам США "негайно почати дипломатичні переговори з урядами Канади та Мексики щодо протоколів громадської охорони здоров'я для наземних портів в'їзду".

Раніше в Білому домі заявили, що зараз приїзд "нових мігрантів" на територію Сполучених Штатів є "несвоєчасним". Це пов'язано з пандемією коронавірусу у світі.

РБК-Україна писало, що в Європі зросли антисемітські настрої під час пандемії коронавірусу.