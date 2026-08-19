Трамп осенью планирует новую встречу с лидером Северной Кореи: зачем она ему

Президент США Дональд Трамп стремится организовать личную встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ынном уже этой осенью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Зачем Трампу эта встреча
По информации издания, Трамп частно обсуждает возможность встречи с Кимом во время своего визита в Азию в ноябре - тогда мировые лидеры будут собираться на экономический саммит в китайском Шэньчжэне.
Официальной подготовки пока нет, но сам интерес президента показывает: ему нужна громкая внешнеполитическая победа, пока успеха в войне с Ираном достичь не удается.
Впрочем, аналитики скептически оценивают шансы на реальный прогресс. Через четыре года после трех предыдущих саммитов Трампа с Кимом ядерный арсенал Пхеньяна не только не сократился, но и стал способен наносить удары по территории самих США.
Бывший высокопоставленный чиновник ЦРУ Брюс Клингнер вообще назвал идею новой встречи попыткой "задобрить еще одного диктатора" на основе ложной веры в силу личных отношений.
Первая попытка уже провалилась
В прошлом году Трамп уже пытался устроить встречу во время азиатского турне, публично намекая журналистам на свое желание поговорить с Кимом. Пхеньян тогда намекнул на открытость диалога, но организовать все на короткий срок не удалось, а сам Трамп позже признал, что такая встреча могла бы "затмить" его запланированные переговоры с Си Цзиньпином.
Чего добивается сама Северная Корея
США до сих пор официально не признают КНДР ядерным государством, хотя именно этого Ким и стремится больше - чтобы Вашингтон окончательно отказался от идеи денуклеаризации страны и принял статус-кво.
Почему на этот раз Ким в более сильной позиции
В отличие от времен первых саммитов, сейчас позиции Пхеньяна значительно крепче. Северная Корея сблизилась с Китаем, углубила ракетное сотрудничество с Ираном и отправила тысячи военных воевать на сторону России против Украины - это дало северокорейской армии реальный боевой опыт.
По оценкам независимых экспертов, ядерный арсенал КНДР может насчитывать уже несколько сотен боеголовок, а это значительно больше официальных оценок почти десятилетней давности, на которые до сих пор часто ссылаются.
О возможной встрече Трампа с Кимом идет речь на фоне и других сигналов сближения. 18 августа Трамп заявил, что Ким Чен Ын всегда относился к нему с уважением - это произошло уже после того, как днем ранее американский президент поручил Пентагону "существенно сократить" совместные военные учения с Южной Кореей, сославшись на их стоимость и отказ Сеула присоединиться к действиям против Ирана.
Эти шаги прозвучали вскоре после угроз со стороны самого Пхеньяна. Ранее в КНДР заявляли, что будущие военные учения США и Южной Кореи приближают мир к ядерной войне , добавив, что могут воспользоваться своим правом на самооборону.