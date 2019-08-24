Трамп знову пригрозив Франції митами на вина

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову пригрозив Франції "небаченими" митами на експорт вина, в разі відмови від скасування оподаткування американських IT-компаній. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Як повідомляється, напередодні вильоту на саміт G7, який сьогодні, 24 серпня, проходить у французькому місті Біарріц, американський президент заявив, що він невдоволений наміром Франції оподатковувати американських "цифрових гігантів".

"Мені не подобається те, що зробила Франція. Я не хочу, щоб Франція накладала податки на наше суспільство. Це дуже несправедливо. Якщо вони будуть (оподатковувати - ред.), ми будемо встановлювати тарифи на їхні вина… Тарифи, які вони ще ніколи не бачили", - наголосив Трамп.

Крім того, таку заяву президента США прокоментував глава Європейської ради Дональд Туск. Він заявив, що в разі введення мит на французьке вино, Євросоюз також відповість санкціями.

Нагадаємо, що американський президент Дональд Трамп вже робив подібну заяву щодо мит на французьке вино. Наприкінці липня Трамп опублікував звернення до Макрона, в якому пригрозив санкціями через оподаткування американських IT-компаній Google, Amazon, Facebook і Apple, Airbnb, Instagram та інших.

Також РБК-Україна писало, що перед вильотом на саміт G7 Трамп заявив, що США готові до переговорів з Китаєм, незважаючи на підвищення мит на товари з Китаю. Трамп додав, що завжди відкритий до переговорів.