Трамп признал, что переговоры по окончанию войны в Украине сложнее, чем он надеялся, - WSJ

Президент США Дональд Трамп признал, что переговоры по завершению войны в Украине сложнее, чем он надеялся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Издание добавило, что растущее понимание того, что стороны по прежнему далеки друг от друга по ключевым вопросам, контрастирует с заявлением Трампа о том, что он мог бы заключить сделку за 24 часа.

По словам американских чиновников, недавно Трамп признался своим помощникам, что переговоры оказалось труднее завершить, нежели он надеялся. Как пишет WSJ, основную часть своего гнева президент США направил на украинского лидера Владимира Зеленского. А именно за то, что он не согласился с готовностью на последнее предложение США.

Что предшествовало

Напомним, один из пунктов плана США по мирному урегулированию в Украине говорит о том, что Вашингтон официально признает Крым российским.

Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Вскоре после этого в СМИ появилась информация, что госсекретарь США Марко Рубио не поедет на встречу в Лондоне 23 апреля, где должны были встретится высшие представители Соединенных Штатов, Украины и Европы, чтобы фактически окончательно согласовать план по завершению войны, почле чего один из спецпредставителей Трампа представил бы его Москве. Также по данным СМИ, поездка Рубио была отменена именно из-за заявления Зеленского по Крыму.

Уже в среду, 23 апреля, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США считают, что Зеленский якобы движется не в том направлении в контексте мирного процесса. В том числе она высказалась о Крыме.

"Президент (Трампа - ред.) не просит Украину признать Крым. Никто не просил их об этом. Он просит людей сесть за стол переговоров, признав, что эта жестокая война длится слишком долго", - сказала она.

Вечером того же дня, Владимир Зеленский напомнил позицию первой администрации Трампа по Крыму, а именно - Крымскую декларацию.

"Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в частности США, будут действовать в соответствии со своими сильными решениями", - написал, прикрепив к заявлению документ декларации.

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