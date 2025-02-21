Трамп признал Россию ответственной за войну против Украины
Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Россия несет ответственность за войну против Украины. Но причин для такой агрессии не было.
Как передает РБК-Украина, слова Трампа приводит корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети X.
"Россия напала. Но у них не было причин для нападения", - заявил Трамп.
Он уточнил, что войны России против Украины "не должно было быть".
При этом президент США добавил, что Украину атаковала страна, которая намного больше и намного сильнее.
"Но Россию можно было так легко отговорить от этого", - считает Трамп.
Также, по мнению Трампа, российский диктатор Владимир Путин якобы хочет заключить мирное соглашение.
"И он не обязан заключать сделку, потому что если бы он захотел, то получил бы всю страну", - добавил он.
Трамп также заверил, что "не пытается сделать Путина лучше или добрее".
Неоднозначные решения и заявления США
Напомним, ранее Financial Times писало о том, что США выступили против формулировки "российская агрессия" в заявлении лидеров "Большой семерки", которое будет посвящено третьей годовщине полномасштабной войны России против Украины.
При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский "проделал ужасную работу и теперь его страна разрушена".
Также Трамп обвинял в начале войны России против Украины экс-президента Джо Байдена, поскольку тот "допустил членство Украины в НАТО".
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