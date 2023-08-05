ua en ru
Сб, 05 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Трамп не признал вину по новым обвинениям в деле о секретных документах, - Reuters

Новина українською →
Суббота 05 августа 2023 00:01
Трамп не признал вину по новым обвинениям в деле о секретных документах, - Reuters Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Бывший президент США Дональд Трамп не признал себя виновным по новым обвинениям в деле о незаконном хранении секретных документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В августе 2022 года агенты ФБР нашли в резиденции Трампа во Флориде не менее 300 секретных документов, которые он хранил, уже покинув Белый дом.

Ранее по делу о неподобающем хранении секретной информации Трампу предъявили 37 обвинений, по совокупности которых ему могло грозить до 400 лет тюрьмы. Вместе с новыми обвинениями их стало 40.

По данным ряда осведомленных источников, предъявлять обвинение по трем дополнительным пунктам Дональду Трампу будут 10 августа. Ранее он передал через своих адковатов, что отказался присутствовать в суде.

Дела против Трампа

Обвинения по делу о штурме Капитолия стало третьим делом, которое возбудили против Трампа. Так, 4 апреля этого года большое жюри присяжных признало Трампа причастным к выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс.

А 9 июня ему были предъявлены обвинения по 37 пунктам дела о "секретных документах", которые обнаружили в его имении "Мар-а-Лаго".

Подробнее о том, за что судят экс-президента США и сохранит ли он шансы на выборы, читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки
NEWS
"Оленегорский горняк" довоевался. Что известно о подбитом под Новороссийском корабле РФ
"Оленегорский горняк" довоевался. Что известно о подбитом под Новороссийском корабле РФ
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена