Трамп не признал вину по новым обвинениям в деле о секретных документах, - Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп не признал себя виновным по новым обвинениям в деле о незаконном хранении секретных документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В августе 2022 года агенты ФБР нашли в резиденции Трампа во Флориде не менее 300 секретных документов, которые он хранил, уже покинув Белый дом.

Ранее по делу о неподобающем хранении секретной информации Трампу предъявили 37 обвинений, по совокупности которых ему могло грозить до 400 лет тюрьмы. Вместе с новыми обвинениями их стало 40.

По данным ряда осведомленных источников, предъявлять обвинение по трем дополнительным пунктам Дональду Трампу будут 10 августа. Ранее он передал через своих адковатов, что отказался присутствовать в суде.

Дела против Трампа

Обвинения по делу о штурме Капитолия стало третьим делом, которое возбудили против Трампа. Так, 4 апреля этого года большое жюри присяжных признало Трампа причастным к выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс.

А 9 июня ему были предъявлены обвинения по 37 пунктам дела о "секретных документах", которые обнаружили в его имении "Мар-а-Лаго".

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