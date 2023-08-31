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Трамп не признает себя виновным во вмешательстве в выборы в Джорджии, - Reuters

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Бывший президент США Дональд Трамп отказался от официального предъявления обвинений и не признал себя виновным в деле о вмешательстве в выборы в штате Джорджия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание со ссылкой на материалы суда, поданные в четверг, сообщило, что бывший президент Штатов так и не признал свое вмешательство в подрыв выборов в штате Джорджия.

Судебные дела против Трампа

В настоящее время Трамп выдвинули 91 уголовное обвинение по трем делам. Его обвиняют в выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэль, подрыве выборов в 2020 году и неправомерном распоряжении секретной информацией после того, как он покинул пост.

Напомним, что 24 августа Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон в Атланте, чтобы сдаться. Ему предъявлено более десятка обвинений в связи с попытками отменить результаты выборов в Джорджии в 2020 году.

В результате Трампа арестовали и поместили в тюрьму округа Фултон, где он пробыл 20 минут. Тогда он стал первым президентом Штатов, которому сделали тюремное фото.

Трамп смог выйти из тюрьмы, ведь согласился внести залог в размере 200 тысяч долларов.

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Дональд ТрампСоединенные Штаты Америки