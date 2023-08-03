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Трамп направился в Вашингтон, где суд предъявит ему очередные обвинения

Фото: Дональд Трамп, бывший президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бывшему президенту США Дональду Трампу сегодня, 3 августа, предъявят обвинения по делу о штурме Капитолия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По информации издания, Трамп уже выехал в Окружной суд США в Вашингтон. Там он будет арестован, его подвергнут процессуальным действиям и, вероятно, предстанет перед судом.

"Я направляюсь в Вашингтон, чтобы быть арестованным за то, что оспорил коррумпированные, фальсифицированные и украденные выборы", - написал экс-глава американского государства  в своей социальной сети Truth Social. 

Как отмечают журналисты, ожидается, что Трамп не признает себя виновным и будет освобожден до суда.

Стоит заметить, что такой арест является формальным и не предусматривает помещение Трампа под стражу до суда. Он станет уже третьим для бывшего президента США за последние четыре месяца. 

Дела против Трампа

Обвинения по делу о штурме Капитолия стало третьим делом, которое возбудили против Трампа. Так, 4 апреля этого года большое жюри присяжных признало Трампа причастным к выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс.

А 9 июня ему были предъявлены обвинения по 37 пунктам дела о "секретных документах", которые обнаружили в его имении "Мар-а-Лаго". 

 

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Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп