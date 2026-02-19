RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп выводит войска США из Сирии из-за эскалации с Ираном

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

США планируют в ближайшие месяцы вывести остатки своего военного контингента из Сирии - Дамаск больше не нуждается в этом так остро, как ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По словам высокопоставленного представителя Белого дома, Дамаск согласился самостоятельно взять на себя борьбу с терроризмом в пределах страны, поэтому американское присутствие "в таком масштабе" больше не является необходимым.

Как известно, американские военные находятся в Сирии с 2015 года в рамках кампании против группировки "Исламское государство". Речь идет об около тысячи военнослужащих, которые оставались на территории страны.

Решение об их выводе, по словам чиновника, является частью переходного процесса и зависит от выполнения определенных условий. В то же время США сохраняют готовность оперативно реагировать на возможные угрозы в регионе.

Отметим, что на фоне этого Вашингтон наращивает военное присутствие на Ближнем Востоке из-за роста напряженности с Ираном. СМИ подтвердили пребывание авианосца USS Abraham Lincoln с ракетными эсминцами и десятками истребителей вблизи Ирана.

Также США направили в регион самый большой корабль ВМС - "Джеральд Р. Форд", который должен прибыть в течение трех недель.

Вообще, уже сообщалось о том, что армия США готовит военную операцию в Иране в ближайшее время. СМИ сейчас обсуждают ее масштабы.

РБК-Украина сообщало, что Вашингтон развертывает дополнительные системы ПВО на Ближнем Востоке с целью защиты американских военных баз и союзников США в случае возможных ударов со стороны Ирана.

По данным CBS News, Дональд Трамп заявил, что американские военные могут быть готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в субботу, однако окончательное решение пока не принято.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиИранВойна в Сирии