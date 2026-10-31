Трамп выступил с новым заявлением о завершении войны в Украине

Война России против Украины близится к завершению - вскоре будет подписано соответствующее соглашение.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "The Benny Show".
Глава Белого дома начал утверждать, что раньше никогда не говорил о скором завершении российско-украинской войны. Однако теперь, по его словам, он может это сказать.
"Ну, я думаю, что мы очень близки к заключению соглашения по этому вопросу, и раньше я этого не говорил. Сначала я этого не говорил. Как вы знаете, между двумя лидерами была огромная ненависть, но я думаю, что у нас действительно очень хорошие шансы урегулировать и этот конфликт", - заявил президент США.
На этот раз Трамп намекнул, что важное мирное соглашение может быть достигнуто именно во время саммита G20 в декабре.
Его заявление прозвучало на фоне слухов о том, что Россия и Украина могут подписать соглашение в рамках этого политического мероприятия, которое состоится в резиденции Трампа в Дорале.
Глава Белого дома также выразил надежду, что мирное соглашение с Ираном может стать частью трехстороннего переговорного процесса.
"Да. Мы прорабатываем много соглашений. Очень много соглашений", - отметил Трамп.
Ранее РБК-Украина рассказывала, чтоТрамп анонсировал скорую встречу с Зеленским и Путиным.
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