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Трамп выступил с новым заявлением о завершении войны в Украине

16:24 31.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Война России против Украины близится к завершению - вскоре будет подписано соответствующее соглашение.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "The Benny Show".

Глава Белого дома начал утверждать, что раньше никогда не говорил о скором завершении российско-украинской войны. Однако теперь, по его словам, он может это сказать.

"Ну, я думаю, что мы очень близки к заключению соглашения по этому вопросу, и раньше я этого не говорил. Сначала я этого не говорил. Как вы знаете, между двумя лидерами была огромная ненависть, но я думаю, что у нас действительно очень хорошие шансы урегулировать и этот конфликт", - заявил президент США.

На этот раз Трамп намекнул, что важное мирное соглашение может быть достигнуто именно во время саммита G20 в декабре.

Его заявление прозвучало на фоне слухов о том, что Россия и Украина могут подписать соглашение в рамках этого политического мероприятия, которое состоится в резиденции Трампа в Дорале.

Глава Белого дома также выразил надежду, что мирное соглашение с Ираном может стать частью трехстороннего переговорного процесса.

"Да. Мы прорабатываем много соглашений. Очень много соглашений", - отметил Трамп.

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