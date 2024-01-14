Трамп вырвался в лидеры накануне праймериз в США, - опрос

По данным национального опроса, который проводится в Айове, Трамп особенно высоко оценивается республиканцами и независимыми республиканцами по трем показателям: наилучшие шансы на победу в ноябре, сильный лидер и наиболее квалифицированный кандидат от партии.

Трамп также опережает своих оппонентов-республиканцев, но с меньшим отрывом, по двум другим показателям - эмпатии и общим ценностям. И семь из десяти республиканцев положительно оценивают Трампа.

В целом, 72% взрослых, придерживающихся республиканской ориентации, были бы удовлетворены выдвижением Трампа в качестве кандидата, как и 75% в мае. 61% удовлетворился бы Роном ДеСантисом. Другие кандидаты набрали меньше баллов: Никки Хейли - 48 %; Вивек Рамасвами - 44 %; Крис Кристи (снявший свою кандидатуру) - 23 %; Аса Хатчинсон - 17 %.

По сравнению с Трампом со стороны республиканцев, значительно меньше демократов и независимых, придерживающихся демократических взглядов, были бы довольны выдвижением Байдена от своей партии - 57% - что отражает его слабые рейтинги в целом и по таким вопросам, как экономика и иммиграция.

Прамериз - это первый этап двухуровневой системы голосования, на котором от политической партии выбирается единый кандидат для участия в основных выборах.

Выборы в США и проблемы с выдвижением Трампа

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев, кроме Дональда Трампа, баллотировались еще семь кандидатов. После выбывания Криса Кристи, их стало шесть. Одним из главных фаворитов республиканцев, кроме Трампа, считают экс-посла США в ООН Никки Хейли.

28 декабря имя Дональда Трампа исключили из избирательного бюллетеня на праймериз в штате Мэн. Руководитель избирательной комиссии штата Шенна Белоуз Решение обусловлено 14-й поправкой Конституции США. Она запрещает участие в выборах организаторов и участников мятежа, которым суд признал штурм трампистами Капитолия 6 января 2021 года.

20 декабря Верховный суд штата Колорадо также запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата из-за 14-й поправки.

Команда Трампа подала апелляцию на это решение в Верховный суд США. Решение суда, вероятно, будет применено на территории всей страны.

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