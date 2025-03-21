Трамп верит в полное прекращение огня в Украине: очень скоро

Очень скоро в Украине будет полное прекращение огня. Хотя для этого есть много препятствий.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп рассказал во время брифинга в Белом доме.

По словам американского президента, есть много препятствий для прекращения огня в Украине. В частности, "слишком много оружия, направленного друг на друга", а также "некоторые солдаты в окружении других солдат". "Я верю, что вскоре будет полное прекращение огня. Тогда мы будем иметь контракт и договоренности, о которых ведутся переговоры, контракт по разделу земель и так далее. Об этом ведутся переговоры прямо сейчас, пока мы говорим", - отметил Трамп. Он добавил, что прекращение огня в российско-украинской войне ожидает на "многих участках".