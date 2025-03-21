Трамп верит в полное прекращение огня в Украине: очень скоро
Очень скоро в Украине будет полное прекращение огня. Хотя для этого есть много препятствий.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп рассказал во время брифинга в Белом доме.
По словам американского президента, есть много препятствий для прекращения огня в Украине. В частности, "слишком много оружия, направленного друг на друга", а также "некоторые солдаты в окружении других солдат".
"Я верю, что вскоре будет полное прекращение огня. Тогда мы будем иметь контракт и договоренности, о которых ведутся переговоры, контракт по разделу земель и так далее. Об этом ведутся переговоры прямо сейчас, пока мы говорим", - отметил Трамп.
Он добавил, что прекращение огня в российско-украинской войне ожидает на "многих участках".
30-дневное перемирие
Напомним, недавно в Саудовской Аравии состоялась встреча между делегациями Украины и США, во время которых американская сторона предложила ввести всеобъемлющее перемирие с РФ на 30 дней. Украина согласилась на данную идею, но предупредила, что Россия может нарушать режим тишины.
18 марта президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Они договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре, а также "технических переговоров по имплементации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и устойчивого мира".
Более того, в Кремле заявляли, что Путин якобы дал команду российским военным сбить "Шахеды", которые они запустили по Украине. Однако на деле российские атаки не прекратились и продолжаются до сих пор.
На следующий день состоялся разговор Трампа и украинского президента Владимира Зеленского о первых шагах к перемирию между Украиной и Россией.
После разговора Зеленский заявил, что Украина согласна прекратить атаки на объекты энергетической и другой инфраструктуры России.
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