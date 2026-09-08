"Есть несколько очень достойных идей": Зеленский сделал заявление о мирном пакете Уиткоффа
В мирном пакете спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа есть несколько "очень достойных идей", однако пока неизвестно, получится ли результат.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.
Президент отметил, что пока неизвестно, получится ли какой-либо результат из идей, изложенных в мирном пакете.
"Что касается пакета мира, о котором говорил Уиткофф, действительно пару идей было очень неплохих, достойных. Получится ли результат - я пока не знаю. Я не могу сказать сейчас эти идеи", - отметил глава государства.
Зеленский добавил, что Украина договорилась с представителями Трампа о том, что сначала поработают эти идеи, а уже потом состоится коммуникация.
Напомним, ранее спецпредставитель Трампа Джаред Кушнер заявлял, что США готовят новый проект для завершения войны и достижения долгосрочного мира в Украине.
По его словам, Вашингтон стремится не просто остановить боевые действия, а разработать механизм, гарантирующий длительный мир. Кушнер отметил, что США рассчитывают, что это позволит прекратить вражду и откроет возможность реализации потенциала обеих стран.
Отметим, Financial Times писало, что Уиткофф и Кушнер во время визита в Киев представили обновленные мирные предложения, но новых идей было немного. Издание отметило, что несколько часов переговоры с Зеленским не принесли прорыва в вопросе завершения войны.
После встреч Уиткофф заявил, что он "доволен" переговорами "в Москве и теперь здесь", в Киеве. Кушнер также сказал, что в ходе обсуждения американская сторона выдвинула "новые идеи", однако не стала раскрывать их содержание.