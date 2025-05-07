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Трамп требует остановить разборку "око за око" между Индией и Пакистаном

Вашингтон, Среда 07 мая 2025 21:59
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Трамп требует остановить разборку "око за око" между Индией и Пакистаном Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Индия и Пакистан должны прекратить обмен ударами. Такой конфликт между двумя странами ужасен.

Как передает РБК-Украина, об этом во время общения с журналистами заявил президент США Дональд Трамп.

"Это так ужасно. Моя позиция - я хорошо лажу с обоими. Я хорошо знаю обоих, и я хочу, чтобы они уладили это. Я хочу, чтобы они остановились. И, надеюсь, они могут остановиться сейчас. Они уже действуют "око за око", поэтому, надеюсь, остановятся сейчас", - заявил Трамп.

Конфликт между Индией и Пакистаном

Напомним, конфликт между Индией и Пакистаном - двумя ядерными государствами - обострился после того, как боевики напали на группу туристов в одном из индийских регионов. Дели считает, что такой теракт организовали пакистанские власти.

После этого обе страны стянули войска к границе. В СМИ появилась информация, что Индия готовит свою авиацию к возможному ответу Пакистану.

Прошлой ночью Индия запустила по Пакистану ракеты, Пакистан ответил симметрично.

Президент США Дональд Трамп уже успел отреагировать на эскалацию конфликта. Он назвал это "позором".

Детальнее о том, может ли начаться между двумя странами ядерная война, - в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты Америки Индия Пакистан Дональд Трамп
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