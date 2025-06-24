Трамп потребовал от Израиля немедленно отозвать самолеты из Ирана

"ИЗРАИЛЬ. НЕ СБРАСЫВАЙТЕ ЭТИ БОМБЫ. ЕСЛИ ВЫ ЭТО СДЕЛАЕТЕ, ЭТО БУДЕТ СЕРЬЕЗНОЕ НАРУШЕНИЕ. ВЕРНИТЕ СВОИХ ЛЕТЧИКОВ ДОМОЙ, СЕЙЧАС! ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП, ПРЕЗИДЕНТ США", - написал Трамп капслоком.

Сомнительное перемирие

Накануне Трамп заявил, что Иран и Израиль полностью согласовали перемирие. "Это конец войны. Это великое событие для Израиля и всего мира", - сказал Трамп.

После этого Трамп заявил, что прекращение огня вступило в силу 24 июня, и призвал стороны не нарушать его.

Израиль согласился на прекращение огня. Однако Иран 24 июня нанес удар баллистическими ракетами по Израилю. В ответ Израиль ударил по военным объектам в Тегеране.