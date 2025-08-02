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Трамп не исключил переговоров с Путиным до завершения "дедлайна"

Суббота 02 августа 2025 05:00
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Трамп не исключил переговоров с Путиным до завершения "дедлайна" Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп не исключил проведения переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным в течение десяти дней до истечения "дедлайна" по урегулированию войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства журналистам.

Один из представителей СМИ спросил, планирует ли глава государства провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным до завершения "дедлайна" в 10 дней.

"Посмотрим, что будет. Мы планируем провести несколько встреч", - сказал американский лидер.

Ультиматум Трампа

В июле Дональд Трамп жестко раскритиковал Путина за массированные обстрелы Украины и дал диктатору 50 дней на достижение мира с Киевом.

В случае отказа от пригрозил ввести санкции против стран, закупающих российскую нефть и дополнительные санкции против России.

Однако 29 июля Трамп внезапно сократил срок до 10 дней и установил 8 августа как новый "дедлайн" из-за отсутствия прогресса в мирном процессе.

В Кремле заявили о намерении продолжать агрессивную войну и даже пригрозили США ядерной войной.

31 июля Трамп заявил, что спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Москву.

Военный эксперт Михаил Самусь в комментарии РБК-Украина не исключил, что поездка Уиткоффа в Москву может стать последним контактом президента США с Путиным.

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