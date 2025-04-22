Трамп подтвердил, что посетит похороны Папы Римского

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, 21 апреля, что посетит похороны Папы Римского Франциска в Риме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию американского президента в Truth Social.
"Мы с Меланией (Мелания Трамп, жена Дональда Трампа, - ред.) поедем на похороны Папы Франциска в Риме", - сказал Трамп на своем канале в соцсети.
Отметим, ранее американские СМИ писали о возможности такой поездки Трампа на церемонию прощания с Франциском. В частности, об этом писала газета The New York Post.
Напомним, похороны Папы Франциска должны состояться в течение четырех-шести дней после его смерти, хотя точное расписание еще не утверждено.
Смерть Папы Римского
Папа Франциск умер в понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.
К вечеру Ватикан сообщил официальную причину смерти понтифика. Франциск умер из-за инсульта. После него понтифик впал в кому.
Что касается похорон понтифика, - вся процедура регулируется специальным церковным документом. Отметим, что Папа Франциск при жизни выразил желание быть похороненным в одной из четырех главных базилик Рима - в базилике Санта Мария Маджоре.
Больше о захоронении Папы Римского - в материале РБК-Украина.
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