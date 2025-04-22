Трамп подтвердил, что посетит похороны Папы Римского

"Мы с Меланией (Мелания Трамп, жена Дональда Трампа, - ред.) поедем на похороны Папы Франциска в Риме", - сказал Трамп на своем канале в соцсети.

Отметим, ранее американские СМИ писали о возможности такой поездки Трампа на церемонию прощания с Франциском. В частности, об этом писала газета The New York Post.

Напомним, похороны Папы Франциска должны состояться в течение четырех-шести дней после его смерти, хотя точное расписание еще не утверждено.