Трамп отреагировал на слитый якобы разговор Уиткоффа и его советы Кремлю: что сказал

По словам Трампа, в этом нет ничего необычного.

"Потому что ему нужно "продать" это Украине. Ему нужно "продать" Украину России. Так работает посредник по сделкам. Нужно сказать: "Смотрите, они хотят вот этого". Это стандартная форма переговоров. Нужно убедить их в этом", - сказал президент США.

Он также добавил, что не слышал слитое аудио, но добавил, что то же самое Уиткофф может говорить и Украине.

"Я этого не слышал, но слышал, что это обычные переговоры. И я могу представить, что он говорит то же самое Украину, потому обе стороны должны чем-то жертвовать и что-то получать", - резюмировал Трамп.