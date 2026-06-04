Трамп отреагировал на письмо Зеленского к Путину (видео)

Журналисты спросили у Трампа: как он относится к идее встречи двух лидеров? Пресса намекнула, что такое решение Зеленского может быть вызвано тем, что Штаты сейчас заняты войной в Иране.

Трамп ответил, что это очень хорошая идея. Он назвал обоих руководителей государств "хорошими людьми, которые должны пойти на компромиссы, чтобы каждый месяц на фронте не погибало до 45 тысяч человек".

"Я думаю, что это было бы замечательно, если они встретятся", - сказал президент США.