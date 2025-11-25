Трамп отправляет Уиткоффа к Путину для финализации мирного плана

По его словам, в течение последней недели американская команда достигла значительного прогресса в подготовке соглашения о прекращении войны в Украине.

"Оригинальный 28-пунктный мирный план, который был разработан Соединенными Штатами, был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и сейчас осталось лишь несколько пунктов, по которым существуют разногласия", - заявил американский лидер.

Трамп поручил своему специальному представителю Стиву Уиткоффу провести переговоры с российским диктатором в Москве, а секретарь армии Дэн Дрисколл параллельно должен встретиться с украинскими переговорщиками.

Глава Белого дома добавил, что о результатах он будет проинформирован вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Гегсетом и руководителем аппарата Белого дома Сюзи Уайлс.