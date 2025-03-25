Трамп ответил на слова Зеленского о влиянии РФ на членов команды главы Белого дома

Таким образом Трамп ответил на просьбу представителей СМИ прокомментировать высказывания президента Украины Владимира Зеленского в интервью журналу Time, где он предположил, что России удалось информационно повлиять на некоторых лиц в команде Белого дома.

Американский президент не стал это отрицать, однако отметил, что такое могло иметь место, и может быть связано с усилиями по достижению мира между РФ и Украиной.

"Ну, вероятно, на них повлияли, чтобы урегулировать этот вопрос, потому что Украина хочет, чтобы это было урегулировано, я думаю, что они должны это урегулировать, и Россия хочет, чтобы это было урегулировано", - сказал Трамп.

Он снова повторил мысль, что если бы он сидел в Овальном доме, широкомасштабного вторжения РФ в Украину "никогда бы не произошло".

Также Трамп добавил, что хорошо оценивает работу государственного секретаря Марко Рубио, своего специального представителя по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа, который занимается переговорами с властями РФ, и советника по национальной безопасности Майка Волтца.

"Марко делает замечательную работу, и Стив Уиткофф был невероятным... Майкл Волтц... У нас есть замечательная группа людей, которые работают над этим вопросом. И они тратят существенную часть своего рабочего дня для урегулирования того, что на самом деле влияет на нас финансово, потому что мы отдали так много денег", - рассказал он.

Что предшествовало

Как сообщалось ранее, в недавнем интервью журналу Time президент Украины Владимир Зеленский сказал, что России удалось повлиять на некоторых людей в команде его американского коллеги Трампа.

По словам украинского президента, после приостановления обмена разведданными, российский диктатор Владимир Путин заявил Трампу, что военные СМИ якобы были окружены в Курской области. Несмотря на ложность таких утверждений, глава Белого дома ее повторял и только продолжал усиливать такую дезинформацию.

Также Зеленский добавил, что чиновники США начали верить главе Кремля на слово, даже тогда, когда их собственная же разведка противоречила словам Путина. По мнению президента Украины, сигнал Москвы американцам заключался "в том, что украинцы не хотят заканчивать войну, и надо что-то сделать, чтобы заставить их".