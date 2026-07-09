Трамп ответил, был ли саммит НАТО в Турции последним с его участием

Во время общения с прессой один из журналистов отметил, что исходя из слов Трампа, он приехал на саммит НАТО только потому, что заседание проходило в в Турции. В связи с этим у Трампа спросили, был ли это последний саммит с его участием. Ответ был таков:

"Нет. Я думаю, что сегодня они проделали большой путь. Они пошли на некоторые уступки. И, по-моему, сегодня НАТО очень сильно изменилось", - сказал президент США.

По словам Трампа, одна из вещей заключается в том, что США не должны платить такие деньги, как платят сейчас. Он подчеркнул, что добился этого во время своего первого президентского срока, однако бывший президент США Джо Байден сразу же вернул все обратно.

"И повторю, мы находимся там, чтобы защищать их, а не себя. Изначально НАТО было создано для защиты от СССР, теперь - от России. Но тогда речь шла именно о Советском Союзе. И, если честно, мы находимся очень далеко. Нас разделяет океан. Посмотрим", - сказал американский лидер.

Он добавил, что нынешний саммит решил множество вопросов и это была "очень хорошая встреча".