Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским по природным ресурсам, - Волц

По его словам, Зеленский должен извиниться за инцидент, произошедший на прошлых переговорах в Белом доме.

"Мы должны услышать от Зеленского, что он сожалеет о том, что произошло, готов подписать соглашение по минералам и участвовать в мирных переговорах. Это не слишком большая просьба", - сказал Волц.

Стоит заметить, что до этого Волц заявлял, что Украина может пойти на территориальные уступки в рамках переговоров о мирном урегулировании конфликта.

Ссора между Трампом и Зеленским

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский находился с визитоум в Вашингтоне где встретился с президентом США Дональдом Трампом и его командой в Белом доме.

Однако во время общения с журналистами в Овальном кабинете между Зеленским и Трампом начался спор. Тогда Трамп заявил, что у Зеленского "не осталось карт" и обвинял его в неблагодарности за оказанную помощь.

После этого Зеленский досрочно уехал из Белого дома, а соглашение о редкоземельных металлах не было подписано. Трамп обвинил украинского президента в том, что он якобы не готов к миру.

В то же время, госсекретарь США Марко Рубио обвинил Зеленского в "срыве усилий" по мирным переговорам.