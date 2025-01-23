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Президент США отозвал охрану для Помпео, несмотря на угрозу со стороны Ирана, - NYT

США, Четверг 23 января 2025 22:39
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Президент США отозвал охрану для Помпео, несмотря на угрозу со стороны Ирана, - NYT Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Трамп отменил охрану для своего бывшего государственного секретаря Майка Помпео. Он принял это решение несмотря на угрозы со стороны Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Издание заявило, что Трамп отменил защиту для своего бывшего государственного секретаря Майка Помпео и бывшего главного помощника Брайана Гука.

По данным издания данное решение Трамп принял несмотря на предупреждения администрации бывшего президента Джо Байдена о постоянных угрозах со стороны Ирана.

Известно, что эти чиновники были частью агрессивной политики в отношении Ирана во время первого срока президентства Трампа, в частности после удара беспилотника, который привел к гибели генерала Касима Сулеймани в 2020 году.

По словам одного из людей, осведомленных в этом вопросе, во вторник Помпео и Гука лишили их охраны, которая, как предполагают, была предоставлена Государственным департаментом.

За день до этого Трамп лишил охраны Джона Р. Болтона, который был третьим советником Трампа по национальной безопасности и также сталкивается с угрозами.

Издание отмечает, что администрация господина Байдена в частном порядке проинформировала новую администрацию Трампа о сохранении угроз со стороны Ирана для бывших чиновников Трампа, включая Помпео, Хука и Болтона.

Заметим, еще в ноябре прошлого года стало известно, что после инаугурации Трамп не предложит бывшему государственному секретарю Майку Помпео присоединиться к его будущей администрации.

Подробнее об этом решении президента США, можно узнать в материале РБК-Украина.

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