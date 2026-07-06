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Трамп испытывает острую потребность закончить войну: AP узнало цель встречи с Зеленским

18:26 06.07.2026 Пн
2 мин
После встречи с Зеленским Трамп может провести еще один важный разговор
aimg Мария Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Саммит НАТО в Анкаре, который состоится 7–8 июля, может стать площадкой для обсуждения путей прекращения войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду во время саммита НАТО в Анкаре. Встреча подтвердила представитель Белого дома Анна Келли в разговоре с журналистами.

По данным AP, высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности сообщил, что Трамп испытывает неотложную потребность прекратить войну России против Украины. Именно пути ее завершения президент США намерен обсудить с Зеленским.

Этот чиновник добавил, что после переговоров в Анкаре Трамп, как ожидается, свяжется с российским диктатором Владимиром Путиным.

Накануне Трамп отдельно поговорил по телефону с Зеленским и Путиным. Оба лидера поздравили президента США с 250-летием независимости страны.

Зеленский после разговора заявил, что стороны обсудили ситуацию на фронте. Он также сообщил о "реальной перспективе завершения этой войны" и отметил, что диалог продолжится на саммите НАТО.

В Кремле после звонка заявили, что Трамп якобы подтвердил готовность способствовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску мирных путей урегулирования войны.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что российский диктатор Владимир Путин якобы "испытывает давление", а завершение войны России против Украины может быть ближе, чем многие считают.

По его словам, и Украина, и Россия вроде бы хотят прекратить боевые действия, а переговоры по этому поводу уже продолжаются. Трамп также заявил, что тему завершения войны планируется обсудить с союзниками по НАТО.

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