Трамп ветував рішення Конгресу про блокування режиму НС

Трамп вперше застосував вето щодо рішення Конгресу

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп наложил вето на решение Конгресса о блокировке режима чрезвычайного происшествия (ЧП), с помощью которого он планирует получить средства на строительство стены с Мексикой. Об этом сообщает Reuters.

Как уточняет агентство, Трамп впервые использовал вето в отношении решения Конгресса за время пребывания на посту президента.

Перед тем, как наложить вето, президент США написал о сложившейся в стране "ужасной чрезвычайной ситуации", а генпрокурор США Уильям Барр назвал действия Трампа законными.

"Я хотел бы поблагодарить всех великих сенаторов-республиканцев, которые храбро проголосовали за прочную пограничную безопасность и стену. Это поможет остановить преступность, торговлю людьми и наркотиками в нашей стране", - написал Трамп в Twitter.

Отмечается, что теперь Палате представителей США, в которой большинство составляют демократы, придется снова рассмотреть резолюцию об отмене режима ЧП 26 марта.

Напомним, в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что намерен подписать документ о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой, а также о том, что готов использовать право вето в случае, если Конгресс не одобрит его инициативу.