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Трамп "прибегал к преступлениям" в попытке удержать власть в 2020 году, - прокуратура США

Четверг 03 октября 2024 05:08
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Трамп "прибегал к преступлениям" в попытке удержать власть в 2020 году, - прокуратура США Фото: экспрезидент США Дональд Трамп (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Дональд Трамп заложил основу для попытки отменить выборы 2020 года еще до своего поражения, сознательно выдвигая ложные обвинения в фальсификации результатов голосования и "прибегая к преступлениям".

Об этом говорится в обнародованных судебных документах, которые содержат новые доказательства по делу о выборах 2020 года, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

"Хотя обвиняемый был действующим президентом во время инкриминируемых ему заговоров, его схема была по сути частной. Когда обвиняемый проиграл президентские выборы 2020 года, он прибегнул к преступлениям, чтобы попытаться остаться у власти", — говорится в иске команды специального прокурора Джека Смита.

В документе утверждается, что Трамп "заложил основу" для отклонения результатов выборов до их окончания, заявив советникам, что в случае, если он будет лидировать на раннем этапе, он "объявит о победе до подсчета голосов и прогнозирования победителя".

Сразу после выборов, говорят прокуроры, его советники пытались посеять хаос в подсчете голосов. В одном случае сотруднику кампании, которого описывают как сообщника Трампа, сообщили, что результаты в пользу демократа Джо Байдена на избирательном участке в Мичигане кажутся точными. Предположительно, этот человек ответил: "найдите причину, по которой это не так" и "дайте мне возможность подать иск".

В обнародованном документе говорится, что Трамп выдвигал обвинения в мошенничестве, хотя знал, что они ложны. Он признавался, что обвинения в нарушениях на выборах, выдвинутые его адвокатом, были "безумными", и ссылался на научно-фантастический сериал "Звездный путь".

Прокуроры также утверждают, что Трамп использовал свой аккаунт в Twitter для распространения ложных утверждений о фальсификации выборов, нападок на "тех, кто говорит правду" о его поражении и призывов к своим сторонникам приехать в Вашингтон 6 января 2021 года, когда была совершена попытка штурма Капитолия.

Напомним, в декабре 2023 года федеральный судья удовлетворил просьбу Трампа приостановить рассмотрение запланированного на март следующего года дела о препятствовании выборам 2020 года, пока политик подает иск о предоставлении ему полного иммунитета от уголовных обвинений.

В августе 2024 года Федеральный окружной суд в Вашингтоне решил вернуться к рассмотрению дела.

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