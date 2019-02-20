Трамп може звільнити голову національної розвідки США, - WP

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Зазначається, що глава США розчарований у роботі глави нацрозвідки

Американський президент Дональд Трамп може звільнити директора національної розвідки Сполучених Штатів Америки Деніела Коутса. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Washington Post.

Видання з посиланням на свої джерела повідомляє, що Трамп розчарований у роботі Коутса. На думку багатьох чиновників Білого дому, директора нацрозвідки скоро звільнять.

За словами співрозмовників, глава держави ніколи не бачив у Коутсі наближеного радника, якому можна довіряти. Так, в останні тижні президент США проявляє все більше невдоволення публічними заявами глави розвідки. Він вважає, що ці заяви підривають політичний курс Штатів, особливо в плані північнокорейського питання.

Один з чиновників Білого дому зазначив, що останній виступ Коутса в Конгресі США з питань загроз національній безпеці "підірвав" довіру Трампа. Йдеться про виступ Коутса в кінці січня з доповіддю про оцінку глобальних і регіональних загроз США. Особливий акцент був зроблений на Росію та Китай. Після доповіді Коутса Трамп звинуватив американських розвідників у пасивності і наївності.

Джерела WP на умовах анонімності відзначили, що глава США поки не вирішив, що робити з директором нацрозвідки. Підкреслюється, що найближчим часом Коутса не буде звільнено, однак президент усе ж розглядає можливість його усунення з поста.

Працівники адміністрації президента США вказують, що у Трампа з Коутс "напружені відносини протягом уже довгого часу". Одне з джерел вказує, що недавно президент питав у своїх довірених осіб, хто міг би замінити Коутса на посаді.

Нагадаємо, раніше Коутс заявив, що Росія і Китай, які прагнуть розширити свій глобальний вплив, через шпигунство і кібератаки представляють серйозну загрозу для США.

Як писало РБК-Україна, глава нацрозвідки США підкреслив, що Російська Федерація буде використовувати кібертехнології для втручання у вибори президента України.