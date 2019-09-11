Трамп звільнив Болтона після обговорення ідеї пом'якшення санкцій проти Ірану, - Bloomberg

Колишній радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон був відправлений у відставку після того, як висловився проти пом'якшення санкцій відносно Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що про це повідомили три джерела в Білому домі. За їх словами, Трамп в понеділок обговорював можливість пом'якшення санкцій проти Ірану, щоб сприяти зустрічі з президентом країни Хасаном Рухани.

"Пропозиція обговорювалася в понеділок на нараді в Овальному кабінеті Білого дому. Міністр фінансів Стівен Мнучин висловився в підтримку такого кроку, який може сприяти відновленню переговорів між Вашингтоном і Тегераном. У той же день Трамп прийняв рішення відправити у відставку Болтона, який висловив на нараді категоричні заперечення проти зм'якшення антиіранських санкцій", - йдеться в повідомленні.

Зустріч між Трампом і Рухани може відбутися під час сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка відбудеться в кінці вересня в Нью-Йорку. Відзначається, що згода іранського керівництва на зустріч поки не гарантовано.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп готовий зустрітися з Рухани без попередніх умов. При цьому повідомляється, що адміністрація Трампа проводить кампанію "максимального тиску", щоб згорнути будь-яку роботу Ірану по розробці ядерної зброї, використовуючи дипломатичні і економічні заходи, такі як санкції.