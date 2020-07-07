Трамп повідомив Конгрес про вихід США з ВООЗ

Президент Дональд Трамп повідомив американський Конгрес про офіційний вихід Сполучених Штатів з Всесвітньої організації охорони здоров'я. Глава держави пішов на такий крок у розпал пандемії.

Про це повідомив сенатор від штату Нью-Джерсі, демократ Боб Менендез.

"Сказати, що відповідь Трампа на COVID є хаотичним і непослідовним, - це значить нічого не сказати. Це не захистить ні інтереси США, ні життя американців - американці залишаться хворі, а Америка буде на самоті", - повідомив Менендез.

Нагадаємо, наприкінці травня Трамп оголосив про розрив відносин з ВООЗ, а кошти, які направлялися на її фінансування, він пообіцяв передати іншим міжнародним організаціям.

Після цього ряд медичних організацій звернулися до Трампа з проханням переглянути своє рішення про розірвання відносин з ВООЗ, оскільки такий крок може суттєво ускладнити боротьбу з коронавірусом.

Додамо, розриву відносин з ВООЗ передував відмову Вашингтона від фінансування організації.