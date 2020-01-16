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Парнас вимагав від Зеленського почати розслідування проти Байдена

Новини » Політика     16.01.2020 - 20:16
Парнас вимагав від Зеленського почати розслідування проти Байдена
Фото: Лев Парнас (з відкритих джерел)

Також Парнас вимагав від Зеленського позбутися від деяких ворогів Трампа в адміністрації президента України

Близький соратник особистого адвоката президента США Дональда Трампа Лев Парнас підтвердив, що навесні 2019 року вимагав від президента України Володимира Зеленського почати розслідування проти Байдена. Про це повідомляє CNN.

За словами Парнасу, після перемоги Зеленського на виборах, він провів зустріч з одним з ключових помічників президента України.

"Я дуже суворо і жорстко сказав їм кілька речей. По-перше, те, що Зеленському потрібно було негайно зробити заяву - буквально тим же ввечері або протягом 24 годин - про те, що вони починають розслідування щодо Байдена", - заявив Парнас.

Також він зазначив, що за вказівкою адвоката Трампа Руді Джуліані, вимагав від Зеленського "позбутися від деяких людей в адміністрації президента України, що були ворогами Трампа".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що за заявою Парнасу, Трамп в минулому році скасував візит до Польщі, щоб натиснути на президента Зеленського. Президент США використовував ураган як виправдання.

Також повідомлялося, що в травні минулого року Зеленському поставили ультиматум про те, що вся американська допомога буде припинено, якщо не буде розслідування проти сина Джо Байдена.

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Новини України Володимир ЗеленськийДональд Трамп
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