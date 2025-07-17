Трамп осознал, что Путин просто играл с ним, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин врал президенту США Дональду Трампу о своем намерении завершить войну против Украины. И американский лидер это осознал.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью New York Post.
"Путин тратил время президента Трампа впустую. Мне бы очень хотелось, чтобы Соединенные Штаты, Конгресс и президент оказали давление на эту ситуацию с помощью санкций, и чем скорее это будет сделано, тем лучше", - подчеркнул глава украинского государства.
Он уточнил, что понимает чувства Трампа, поскольку тот действительно верил, что россияне "способны завершить войну". Но на самом деле такого желания у них не было.
Зеленский подчеркнул, что Путин просто врал Трампу, будто хочет закончить войну, обвиняя президента Украины в неготовности к шагу в сторону мира.
"Сегодня президент Трамп разочарован тем, что все это оказалось ложью, что Путин просто играл с ним", - рассказал президент Украины.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что российский диктатор Владимир Путин "гонит ему кучу бреда".
Такое резкое заявление американского лидера произошло через несколько дней после его телефонного разговора с Путиным. Трамп по итогам разговора признал, что глава Кремля не хочет завершать войну против Украины.
Также американский лидер заверял, что Путину не удалось его обмануть, как в случае с другими американскими президентами.
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