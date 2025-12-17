Трамп уверен, что Путин не хочет мира и намерен захватить всю Украину, - Уайлз

Война в Украине

Как пишет издание, в команде Трампа не было единого мнения по поводу того, хочет ли Путин чего-то меньшего, нежели по полный захват Украины. В то же время сам президент США считал, что российский диктатор не хочет мира.

"Эксперты считают, что если бы он смог захватить оставшуюся часть Донецкой области, то был бы доволен", - сказала Уайлз.

Но в частном порядке, как пишет издание, видимо, сославшись на представительницу Белого дома - Трамп в это не верил. Он не считает, что Путин хочет мира.

"Дональд Трамп думает, что (Путин - ред.) хочет всю страну", - добавила Уайлз

Что еще сказала глава аппарата Белого дома

Судя по материалу, интервью записано не один раз. Это были фрагменты, записанные в разные промежутки времени на разные темы в течение этого года. Теперь их собрали в один большой материал.

Так, по ходу беседы Уайлз сделала еще ряд заявлений. В частности:

Уайлз назвала вице-президента США Джей Ди Вэнса "сторонником теорий заговоров";

рассказала, что пыталась убедить Трампа прекратить "расправляться" с политическими врагами после 90 дней пребывания в должности;

описала президента США как человека с "личностью алкоголика";

описала Илона Маска как "ярого потребителя кетамина", "чудаковатого, странного типа", чьи действия были "нерациональными" и вызывали у нее "ужас". По ее словам, Маск "спит в спальном мешке в здании Исполнительного офиса";

Уайлз выступила в защиту USAID, заявив, что "каждый, кто обращает внимание на работу правительства, знает, что они выполняют очень хорошую работу";

она прочитала документы по делу Эпштейна и подтвердила, что имя Трампа в них фигурирует.

Попытка оправдаться

Спустя короткий промежуток после публикации материала, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз назвала его "сфабрикованным". Она утверждает, что многое было опущено и фактически перекручено.

"Опубликованная сегодня рано утром статья - это лицемерно сфабрикованная клеветническая статья, направленная против меня и лучшего президента, сотрудников Белого дома и кабинета министров в истории. Важный контекст был проигнорирован, и большая часть того, что я и другие говорили о команде и президенте, была опущена", - написала Уайлз.

Она предполагает, что это было сделано намеренно, чтобы создать негативный образ Трампа и их команды.

"Правда в том, что администрация Трампа за одиннадцать месяцев уже достигла большего, чем любой другой президент за восемь лет, и это благодаря непревзойденному лидерству и дальновидности президента Трампа, с которым мне выпала честь работать почти десять лет. Ничто из этого не остановит наше неустанное стремление сделать Америку снова великой", - резюмировала она.