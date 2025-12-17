Трамп уверен, что Путин не хочет мира и намерен захватить всю Украину, - Уайлз

Президент США Дональд Трамп не верит, что глава Кремля Владимир Путин хочет мира. По его мнению, диктатор РФ в конце концов намерен оккупировать всю Украину.
Об этом заявила руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью для Vanity Fair.
Как пишет издание, в команде Трампа не было единого мнения по поводу того, хочет ли Путин чего-то меньшего, нежели по полный захват Украины. В то же время сам президент США считал, что российский диктатор не хочет мира.
"Эксперты считают, что если бы он смог захватить оставшуюся часть Донецкой области, то был бы доволен", - сказала Уайлз.
Но в частном порядке, как пишет издание, видимо, сославшись на представительницу Белого дома - Трамп в это не верил. Он не считает, что Путин хочет мира.
"Дональд Трамп думает, что (Путин - ред.) хочет всю страну", - добавила Уайлз
Судя по материалу, интервью записано не один раз. Это были фрагменты, записанные в разные промежутки времени на разные темы в течение этого года. Теперь их собрали в один большой материал.
Так, по ходу беседы Уайлз сделала еще ряд заявлений. В частности:
Спустя короткий промежуток после публикации материала, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз назвала его "сфабрикованным". Она утверждает, что многое было опущено и фактически перекручено.
"Опубликованная сегодня рано утром статья - это лицемерно сфабрикованная клеветническая статья, направленная против меня и лучшего президента, сотрудников Белого дома и кабинета министров в истории. Важный контекст был проигнорирован, и большая часть того, что я и другие говорили о команде и президенте, была опущена", - написала Уайлз.
Она предполагает, что это было сделано намеренно, чтобы создать негативный образ Трампа и их команды.
"Правда в том, что администрация Трампа за одиннадцать месяцев уже достигла большего, чем любой другой президент за восемь лет, и это благодаря непревзойденному лидерству и дальновидности президента Трампа, с которым мне выпала честь работать почти десять лет. Ничто из этого не остановит наше неустанное стремление сделать Америку снова великой", - резюмировала она.
Напомним, в мая 2025 года Дональд Трамп публично заявил, что России мало украинский территорий, которые она уже захватила в ходе войны. В интервью NBC News он сказал, что Москва стремится к полному захвату Украины.
Также отметим, что в ноябре США представили новый мирный план для завершения войны в Украине. По состоянию на середину декабря документ продолжает дорабатываться, но как известно, Вашингтон требует от Киева уступить Донбасс России.
По этой причине во время одной из встреч со СМИ Трампа спросили, что не сильно ли много требуют от Украины, и на какие уступки тогда пойдет Россия. По словам президента США - то, что РФ не будет продвигаться дальше - это уже якобы уступка.