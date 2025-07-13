Трамп впервые может выделить новое финансирование для Украины, - CBS

По словам источников, новое финансирование может быть направлено на то, чтобы послать сигнал России, которая в последние дни обстреливала Украину дронами и ракетами.

Ранее на этой неделе Трамп намекнул, что планирует отправить Украине больше оборонительного оружия. Хотя всего за несколько дней до этого его администрация приостановила некоторые поставки оружия.

Один из чиновников Белого дома назвал этот шаг частью более широкого глобального обзора поставок оружия. При этом источник возможного нового финансирования для Украины неясен.

В то же время чиновники США сообщили, что у Трампа в распоряжении есть 3,85 млрд долларов, которые остались от предыдущей администрации и которые могут быть использованы для отправки американской военной техники в Украину.

Также бывшие чиновники рассказали, что у президента США есть возможность конфисковать около 5 млрд долларов из замороженных российский активов.

При этом CBS отмечает, что ни сам Трамп, ни бывший президент США Джо Байден этим правом не воспользовались.