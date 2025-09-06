Трамп принял жесткие меры против стран, незаконно задерживающих американцев

Администрация Дональда Трампа получила новые полномочия для сдерживания иностранных государств от незаконного задержания граждан США и для защиты суверенитета страны.

Так, в пятницу в Белом доме Трамп критиковал подход своего предшественника Джо Байдена к возвращению незаконно задержанных граждан США, отметив, что он делал их уязвимыми для враждебных правительств.

"Они должны уважать вашу страну. Они уважают вас, и они уважают вашу страну, они ее освобождают", - сказал Трамп, упоминая также бывшего президента Барака Обаму.

Таким образом, подписанный Дональдом Трампом закон позволяет теперь государственному секретарю вводить санкции против стран-нарушительниц и ограничения на поездки владельцев паспортов США в государства, которые используют захват американцев для политического влияния на Вашингтон.

По словам высокопоставленных чиновников администрации, цель указа - повысить эффективность дипломатии и предотвратить удержание американцев против их воли.

Известно, что администрация Трампа добилась освобождения 72 американцев, которых незаконно удерживали за рубежом.

Новый указ по своей концепции напоминает определение государств-спонсоров терроризма и направлен на те страны, которые удерживают американцев с целью получения политического влияния. Он предусматривает меры, включающие санкции, ограничения на поездки, контроль над экспортом США, сокращение или прекращение иностранной помощи и конфискацию активов.

Возвращение американцев на Родину

Отметим, что и Трамп, и Байден ранее участвовали в обменах заключенными, чтобы вернуть американцев домой:

в 2022 году администрация Байдена освободила звезду WNBA Бритни Грайнер в обмен на торговца оружием Виктора Бута; Позже - ветерана морской пехоты Пола Уилана и других граждан.

После возвращения в должность Трамп договорился с Россией об освобождении американского учителя Марка Фогеля, которого осудили за контрабанду медицинской марихуаны, назвав это знаком "доброй воли".

Реакция на новую инициативу Трампа

Инициатива получила поддержку от активистов, таких как Дайан Фоли, мать журналиста Джеймса Фоли, захваченного в Сирии и погибшего от рук ИГИЛ в 2014 году.

Женщина призвала Конгресс принять Закон о противодействии неправомерным задержаниям, который позволит государственному секретарю определять иностранные правительства как государства-спонсоры незаконного содержания. По ее словам, эти новые полномочия должны дать понять, что участие в дипломатии заложников имеет серьезные последствия для государств-нарушителей.