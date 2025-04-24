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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Трамп уклонился от ответа по Крыму: "Просто хочу, чтобы война закончилась"

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп не стал отвечать, предлагает ли Вашингтон признавать Крым российским для мирной сделки между Киевом и Москвой.

Как передает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

Журналист спросил у Трампа, предусматривает ли возможная сделка между США и Россией признание Крыма российским. 

"Я просто хочу, чтобы война закончилась. Мне все равно - если они оба довольны, они оба подпишут соглашение. У меня нет фаворитов. Я не хочу, чтобы у меня были фавориты. Я хочу, чтобы сделка была заключена", - уклончиво ответил американский лидер. 

Он в очередной раз раскритиковал экс-президента США Джо Байдена за то, что тот "не должен был допустить этой войны. 

"Мы тратим сотни миллиардов, может быть, 350 миллиардов долларов, которые мы дали Украине. И мы могли бы использовать эти деньги прямо здесь. Так что я бы хотел это увидеть", - добавил президент. 

Трамп также заявил, что самое главное сейчас - остановить войну. 

Слухи о Крыме

Напомним, ранее западные издания писали, что США предложили в рамках мирной сделки между Украиной и Россией признать аннексию Крыма.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает Крым российским.

Такое заявление вызвало недовольство у Трампа. По его мнению, оно вредит мирным переговорам с Россией.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКрымДональд ТрампМирные переговорыВойна в Украине