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Трамп погрожував вивести війська з Саудівської Аравії для скорочення нафтовидобування

Новини » Політика     30.04.2020 - 18:58
Трамп погрожував вивести війська з Саудівської Аравії для скорочення нафтовидобування
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Погрози Трампа могли стати рушієм для ухвалення рішення про скорочення обсягів добування нафти

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп погрожував вивести американські війська з території Саудівської Аравії, якщо Ер-Ріяд не скоротить обсяги нафтовидобування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами чотирьох джерел агентства, 2 квітня американський президент провів телефонну розмову з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салманом. В ході розмови Трамп заявив, що він не зможе завадити законодавцям ухвалити закон про виведення американських військ з королівства, якщо ОПЕК не почне скорочувати добування нафти.

Зазначається, що телефонна розмова Трампа та наслідного принца відбулася за 10 днів до оголошення про історичне скорочення обсягів нафтовидобування країнами ОПЕК. Джерела говорять, що Салман був настільки приголомшений погрозою президента США, що наказав своїм помічникам вийти з кімнати, щоб продовжити телефонну розмову в приватному порядку.

В агентстві наголошують, що погроза зруйнувати 75-річний стратегічний американсько-саудівський альянс була центральною у кампанії тиску Вашингтону, яка привела до глобального скорочення нафтовидобування.

Нагадаємо, 12 квітня країни ОПЕК узгодили найбільше в історії скорочення видобутку нафти через кризу, спровоковану пандемією коронавірусу у світі. Угода про скорочення нафтовидобування була досягнута після переговорів з Мексикою.

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