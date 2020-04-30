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Трамп угрожал вывести войска из Саудовской Аравии для сокращения нефтедобычи

Новости » Политика     30.04.2020 - 18:58
Трамп угрожал вывести войска из Саудовской Аравии для сокращения нефтедобычи
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Угрозы Трампа могли стать движущей силой для принятия решения о сокращении объемов добычи нефти

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп угрожал вывести американские войска с территории Саудовской Аравии, если Эр-Рияд не сократит объемы нефтедобычи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам четырех источников агентства, 2 апреля американский президент провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. В ходе разговора Трамп заявил, что он не сможет помешать законодателям принять закон о выводе американских войск из королевства, если ОПЕК не начнет сокращать добычу нефти.

Отмечается, что телефонный разговор Трампа и наследного принца состоялась за 10 дней до объявления об историческом сокращении объемов нефтедобычи странами ОПЕК. Источники говорят, что Салман был настолько ошеломлен угрозами президента США, что приказал своим помощникам выйти из комнаты, чтобы продолжить телефонный разговор в частном порядке.

В агентстве отмечают, что угроза разрушить 75-летний стратегический американо-саудовский альянс была центральной в кампании давления Вашингтона, которая привела к глобальному сокращению нефтедобычи.

Напомним, 12 апреля страны ОПЕК согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса в мире. Соглашение о сокращении нефтедобычи было достигнуто после переговоров с Мексикой.

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Новости Украины нефтьСаудовская АравияДональд Трамп
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