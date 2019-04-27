ru
ua

Трамп умовив Саудівську Аравію наростити поставки нафти


Трамп оголосив про угоду щодо зростання поставок на світовий ринок

Президент США Дональд Трамп умовив Саудівську Аравію та інші країни наростити поставки нафти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

За його словами, він зміг досягти домовленостей з Саудівською Аравією та іншими країнами для нарощування експорту нафти.

"Говорив з Саудівською Аравією та іншими про збільшення нафтових поставок. Ми всі досягли угоди", - повідомив Трамп, але не уточнив, про які інші країни йде мова.

 

Нагадаємо, в кінці тижня ціни на нафту обвалилися на тлі рекордного видобутку в США. Зокрема, північноморська нафта Brent торгується в районі 71 долара за барель. Падіння ціни мталося після даних про новий рекордний рівень видобутку в США - 12,2 млн барелів на добу.

Крім того, на цьому тижні США оголосили про відмову виводити інші країни з-під іранських "нафтових" санкцій. У Білому домі заявили, що рішення спрямоване на те, щоб звести до нуля експорт іранської нафти, позбавивши режим основного джерела доходів.

"Саудівська Аравія та інші країни, що входять в ОПЕК, більш ніж компенсують різницю в нафтовому потоці", - зазначив Трамп.

Рада прийняла "мовний закон" Курс долара стабілізувався на міжбанку
Читати всі новини