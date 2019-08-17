Трамп і Трюдо обговорили ситуацію в Гонконзі і відносини з Китаєм

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорили протести Гонконзі і затримання двох канадців урядом Китаю. Про це передає РБК-Україна з посиланням на сайт Трюдо.

Китай затримав двох канадських громадян незабаром після того, як поліція заарештувала фінансового директора Huawei Technologies Co Мен Ваньчжоу за ордером США у Ванкувері в грудні. Трюдо припускає, що немає ніяких ознак звільнення громадян до жовтневих національних виборів.

Обговорити цю ситуацію з керівництвом Китаю можливо вдасться Трампу на тлі підготовки угоди про торгівлю між Вашингтоном і Пекіном.

У цьому контексті "два лідери обговорили відносини з Китаєм і подальші події у Гонконгу", - йдеться в заяві.

"На вихідних очікуються нові масові демонстрації в Гонконзі. Китай уподібнив все більш жорстокі протести тероризму і попередив, що може використовувати силу, щоб придушити їх. Трамп закликав президента Китаю Сі Цзіньпіна зустрітися з протестувальниками, щоб розрядити напруженість", - йдеться в повідомленні.

Трюдо і Трамп також підтвердили свою підтримку нової північноамериканської угоди про вільну торгівлю і привітали роботу щодо її ратифікації.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що за даними розвідки США Китай стягує війська до кордону з Гонконгом.