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Трамп вимагає від NYT розкрити джерела в статті про Росію

Новини » Політика    18.06.2019 - 10:25
Трамп вимагає від NYT розкрити джерела в статті про Росію
Фото: Дональд Трамп (un.org)

У статті NYT говорилося, що США активізували спроби проникнути в російські електромережі

Президент США Дональд Трамп вимагає від газети The New York Times (NYT) розкрити джерело з матеріалу про активізацію кібератак Сполучених Штатів на російські електромережі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Трампа.

Зазначимо, у статті NYT говорилося, що США активізували спроби проникнути в російські електромережі. Також у матеріалі йшлося, що США щонайменше з 2012 року займаються розвідкою в системі управління енергосистемою Росії.

"Вони повинні негайно розкрити свої джерела, які, якщо взагалі існують, в чому сумніваюся, є помилковими. Times потрібно притягнути до відповідальності", - написав він.

Трамп вимагає від NYT розкрити джерела в статті про РосіюВикладену в матеріалі інформацію президент США назвав брехнею.

"Звинувачувати пресу в зраді небезпечно", - заявили у відповідь в NYT.

Раніше Трамп звинуватив видання The New York Times "віртуальному акті держзради". "Те, що відбувається з нашими корумпованими медіа сьогодні. Вони роблять або говорять що завгодно без найменшої думки про наслідки", - заявив президент США.

 

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